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Kula Belediyespor'dan filede büyük başarı

Hikmet SEPET / KULA, ()- ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonu 26 maçta 25 galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi. Ligin 4'üncü haftasındaki 3-1'lik Ziraat Bankası mağlubiyeti dışında...

Kula Belediyespor'dan filede büyük başarı

Hikmet SEPET / KULA, ()- ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonu 26 maçta 25 galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.
Ligin 4'üncü haftasındaki 3-1'lik Ziraat Bankası mağlubiyeti dışında yenilmeyen lider takım, bu müsabakanın ardından üst üste 22 galibiyet elde etti. Sergilediği müthiş performansla play off öncesi rakiplerine gözdağı veren Jeopark Kula, Efeler Ligi'nin en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Kula temsilcisi, normal sezonu 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Ziraat Bankası'nın 15 puan önünde 73 puanla zirvede tamamladı.
Jeopark Kula Belediyespor aAntrenörü Mustafa Çayır, play off için hazır olduklarını, hedeflerinin önce finale, daha sonra ise Efeler Ligi'ne yükselmek olduğunu dile getirdi. Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ise grubu ilk sırada bitirmenin gururunu yaşadıklarını söylerken, "Şampiyon olarak Kula'yı Efeler Ligi'nde temsil edeceğiz" dedi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Kula'nın adını duyurmak için harcanan emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, "Takımımıza başarılar diliyorum. Yönetiminden teknik heyetine, sporcusundan taraftarına emek veren ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
KARA GÜN UNUTULMADI
Kula Belediyespor'un Bornova Anadolu Lisesi'ni evinde 3-0 mağlup ettiği son karşılaşmada, 23 yıl önce hayatını kaybeden Kulalı sporcular unutulmadı. 6 Mart 1994'te Kula 4 Eylül Spor Kulübü'nün Burhaniye deplasmanı dönüşünde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 3'ü futbolcu, 7 kişi saygıyla anıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "O kazanın 23'üncü yıldönümünde elim kazada hayatını kaybeden spor sevdalılarının mekanları cennet olsun" dedi.

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