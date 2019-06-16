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Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA/ Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mücadele etti. Şampiyonanın son gününde 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda Repesaj...

Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA/

Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mücadele etti. Şampiyonanın son gününde 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda Repesaj ve final müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular şunlar:
11 yaş kategorisinde:
34 kiloda; 1.Osman Yagabov, 2.M.Eren Çakır, 3.Hamza Yüksel, 3.Yasin Karakaya
41 kiloda; 1.Mehmet Dipçinoğlu, 2.Mustafa Karaoğlan, 3.Ahmet Uzun, 3.Mesut Mevlütoğlu
48 kiloda; 1. M.Bera Koç, 2.Semih Kılıçarslan, 3.M.Mustafa Güllemeç, 3.H.Batın Aldemir
57 kiloda; 1. Emrullah Çapkan, 2.Berat Çağlar, 3.Kazım Güven, 3.A.Fatih Alış
68 kiloda; 1. Yusuf Aytekin, 2. Halililhan İlhan, 3.E.Ali Günyer, 3.Mustafa Özadam 
(68-78) kiloda; 1. H. Kaan Kandemir, 2. Ahmet Polat , 3.Deniz Acısudan, 3.Mustafa Alper
12-13 yaş kategorisinde:
34 kiloda; 1. Abdülbaki Doğu, 2.Mustafa Koyun, 3.Ahmetcan Çevik, 3.Denizhan Olgun
41 kiloda; 1.Yusuf Kalcan ,2.M.Emre Uğurlu, 3.K. Mahir İldem, 3.Demir Tatarov
48 kiloda; 1. Halil Çınar, 2. Rıza Kayalı, 3. K.Can Taşan, 3. Bünyamin Özcan
57 kiloda; 1. S.Yusuf Yazıcı, 2. Ata Tanık, 3. Eyyüb Çetin, 3. Ahmet İşler
68 kiloda; 1. Ertuğrul Toptan, 2.Mehmet Can, 3.E.Ömer Bozbağ, 3. E.Yiğit Arslan
(68-78)kiloda; 1. H.Hamza Orel, 2. Yunus Bolat, 3.Beraat Taşkın, 3. M.Miraç Alaca
Şampiyonada takım sıralaması ise şöyle oluştu: 
11 yaş: 1. İstanbul Beşiktaş SK. 86 Puan, 2.İstanbul B.B.S.K. 83 Puan, 3. İstanbul Kasımpaşa SK. 74 Puan
12-13 yaş: 1. İstanbul B.B.S.K. 107 Puan, 2. İstanbul Beşiktaş SK. 58 Puan, 3.Batman Petrol SK. 53 Puan
(FOTOĞRAFLI)
 

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