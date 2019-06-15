Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyalar sahibini buldu 

ANKARA/  Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mindere çıkıyor. Bugün (26,30) -38- 44- 52-62 kg'da final müsabakaları...

Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyalar sahibini buldu 

ANKARA/ 

Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mindere çıkıyor. Bugün (26,30) -38- 44- 52-62 kg'da final müsabakaları yapıldı. Dereceye giren güreşçiler şunlar:

11 yaş kategorisinde; (26-30) kiloda 1,Yakup Çöl, 2. Eyup Temur, 3.Emircan Çetin, 3.Rıdvan Çiftçi
38 kiloda 1.İsmail Bereket, 2.Ö.Selahattin Ergen, 3.Khairullakh Aidaminov, 3.İsmail Korkmaz
44 kiloda 1.Berkay Gürbüz, 2.Resul Emeksiz, 3.N.Kayra Arıcı, 3.Yiğitcan Alaca
52 kiloda 1.Karım Abdullahi, 2.Yakup Arslan, 3.Eyup Önen, 3.Mustafa Figen
62 kiloda 1.Arda Uğur, 2.Fatih Büyüktemiz, 3.Fatih Geçer, 3.Berat Selek

12-13 yaş kategorisinde; 

(26-30) kiloda 1.Ömer Altaş, 2.Abdulsamet Uçar, 3.Emre Tuncer, 3.Mustafa Şarlı
38 kiloda 1.Umalt Zaurbekov, 2.Hamed Navabi, 3.Ali Şahin Kara, 3.Ali Korkmaz
44 kiloda 1.Alkan Akar, 2.E.Hasan Kablan, 3.Kenan Eygi, 3.İ.Hayri Aydemir
52 kiloda 1.Orçun Akduman, 2.Hamza Çelik, 3.Yusuf Bahçe, 3.Yasin Çakır
62 kiloda 1.E.Batuhan Bildiş, 2.Alihan Bereket, 3.T.Efe Işık, 3.Engincan Atalay
Şampiyona yarın 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda ki Repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328