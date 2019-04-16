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Küçük futbolcu 'Bırak beni oyuna gireyim' diyerek ağladı

Samsun’da Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası çeyrek final maçında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağı patlayan 10 yaşındaki Mehmet Kesikbaş, sağlık görevlisine "Beni oyundan alma takımım yeniliyor" diyerek...

Küçük futbolcu 'Bırak beni oyuna gireyim' diyerek ağladı
Samsun’da Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası çeyrek final maçında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağı patlayan 10 yaşındaki Mehmet Kesikbaş, sağlık görevlisine "Beni oyundan alma takımım yeniliyor" diyerek ağlaması herkesi duygulandırdı.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonasında dün İlkadım Atatürk Ortaokulu ile Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu çeyrek final maçı yaptı. Maçın 12’nci dakikasında Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu oyuncusu Mehmet Kesikbaş, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağı kanamaya başladı. Hakem tarafından sahaya giren sağlık görevlisi Özdemir Gültekin, Mehmet Kesikbaş’ı saha dışına çıkartarak tedavi etmek istedi. O esnada takımı 1-0 yenilen Mehmet Kesikbaş, sağlık görevlisine "Beni oyundan alma ağabey, takımım yeniliyor geri dönmem lazım" diyerek gözyaşlarına boğulması maçı izleyen herkesi duygulandırdı.
Sağlık görevlisinin tedavisinin ardından oynayamayacağı anlaşılan Mehmet Kesikbaş, antrenörü tarafından tekrar oyuna giremedi. Yerine başka bir oyuncu girdi. Yedek kulübesinde de gözyaşları dinmeyen Mehmet Kesikbaş’ı antrenörü ve takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. 25’erlik 2 devrede oynanan maçı Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu 1-0 geriden gelerek maçı 3-1 yenerek finale kaldı. Takımı yenik durumda iken oyundan alındığı için gözyaşlarına boğulan Mehmet Kesikbaş, maçı 3-1 kazandıktan sonra sevinç gözyaşları dökmeye başladı.

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