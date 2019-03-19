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Kübra Dağlı Türkiye şampiyonu oldu

ANKARA,() Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Kübra Dağlı ,Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Bayanlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.  Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Taekwondo...

Kübra Dağlı Türkiye şampiyonu oldu

ANKARA,()

Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Kübra Dağlı ,Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Bayanlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı. 
Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye şampiyonasında şampiyonluğa ulaştı.  Dağlı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Serbest Stil Çiftler'de partneri Emirhan Muran'la muhteşem bir performans sergiledi. Muran ve Dağlı, bu performansları sonrasında altın madalyayı kazandı. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ayrıca, Serbest Stil Ferdi Bayanlar müsabakaları sonrasında da podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 
'Çalışmalarımın karşılığını aldım'
Üç kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm. Umarım daha büyük başarıları imza atmaya devam edeceğim" dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 
 

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