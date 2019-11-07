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Krasnodar - Trabzonspor maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Krasnodar ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör...

SPOR 07.11.2019, 20:59
Krasnodar - Trabzonspor maçından notlar
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Krasnodar ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 8 farklı isime forma vererek büyük bir rotasyon gerçekleştirdi. Karaman, kalede Uğurcan’ın yerine Erce’ye, Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, Hüseyin’in yerine Campi’ye, Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun’a, Sosa’nın yerine Hosseini’ye, Yusuf Sarı’nın yerine Avdijaj’a, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet’e ve Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi. Bordo mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Arda Akbulut, Daniel Sturridge, Obi Mikel'in yanı sıra dinlendirilen Joao Pereira kadroda yer almadı.
KAPTAN KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Uğurcan’ın yokluğunda Krasnodar karşılaşmasında sahaya Kamil Ahmet Çörekçi kaptan olarak çıktı. 
4 OYUNCU İLK KEZ
Trabzonspor’da kaleci Erce Kardeşler'in yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, Krasnodar karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir maçta forma giydi.
SOSA’DAN YOKSUN İLK MAÇ
Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa sezon başından itibaren ilk kez bir maçta yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen kaptan Sosa, bu sezon oynanan 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.
KRASNODAR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Rostov maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısında iki değişikliğe gitti. Sergey Matveev, Safonov ile Berg'in yerine bu maçta Kritsyuk ve Stotski'ye görev verdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadılar. Bir grup taraftar kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırken, karşılaşma öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkış ve tezahüratlarla moral verdiler.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Maç öncesi Trabzonspor yönetim kuruluna ev sahibi kulüp tarafından dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, TS Club’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan ve TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Sevecen Tunç ile Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan ve Takım Menajeri Alexander Ermokhin katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp’e ev sahibi takım Krasnodar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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