Krasnodar - Trabzonspor: 3-1

Tolga SAĞLAM / KRASNODAR ()

STAT: Krasnodar

HAKEMLER: Benoit Bastien xxx, Hicham Zakrani xxx, Frederic Haquette xxx (Fransa)

KRASNODAR: Kritsyuk xxx - Petrov xxx, Martynovich xxx, Spajic xxx, Ramirez xxx- Olsson xxx (Dk.77 Kambolov x), Vilhena xxx, Fernandes xxx (Dk. 63 Utkin x), Suleymanov xxx, Stotsky xxx, Ari xxx (Dk. 67 Ignatyev x)

TRABZONSPOR: Erce x - Serkan xx, Campi xx, Fernandes x- Abdurrahim xx, Hosseini xx, Doğan x, Kamil Ahmet x (Dk. 86 Yusuf), Ahmet Canbaz xx, Avdijaj x (Dk. 65 Nwakaeme xxx), Muhammet x (Dk. 72 Sörloth x)

GOLLER: Dk. 27 (KK) Serkan, Dk. 35 Manuel Fernandes, Dk. 90+2 Ignatyev (Krasnodar) - Dk. 90+3 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Spajic (Krasnodar) - Avdijaj, Campi (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini de Trabzonspor'a karşı alarak puanını 6'ya yükseltirken, bu maçta da galibiyetle tanışamayan bordo mavililer ise 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

2'nci dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzaklaştırmayı başardı.

26'ncı dakikada Kamil Ahmet'in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Avdijaj'ın altıpasın gerisinden vuruşunda Kritsyuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

27'nci dakikada Olsson'un sağ kanattan pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Manuel Fernandes'in vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak Serkan'ın müdahalesiyle yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada Suleymanov'un sağ kanattan pasına iyi hareketlenen Manuel Fernandes'in penaltı noktası üzerinden sırtı kaleye dönük topukla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42'nci dakikada Avdijaj'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Kritsyuk son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

50'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Suleymanov'un ceza sahasına ortasında arka direkte topa hareketlenen Spajic'in kafa vuruşunda Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58'inci dakikada Ahmet'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Ahmet Canbaz'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Kritsyuk kontrol etti.

85'inci dakikada Serkan'ın hatalı pasında topu alan Ignatyev'in ceza sahası içine girer girmez kaleye gönderdiği şutta Erce son anda müdahalesiyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

88'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Canbaz'ın kısa pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahası içerisine girer girmez sağ çaprazdan şutunu çekti ancak Kritsyuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Dmitri Stotsky ceza sahası içine ortasında arka direkte topa hareketlenen Ivan Ignatyev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

90+3'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sağ çaprazından rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sona erdi.