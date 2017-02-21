Krasnodar Teknik Direktörü Shalimov "Bizim açımızdan zor olacak ama turu atlamak istiyoruz"

Rus ekibinde Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Krasnodar'ın teknik direktörü Igor Shalimov, zor bir maça çıkacaklarını ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shalimov, Rakibimizi inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Çok iyi bir skor alamadık. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır ama hazırlıklıyız. Takım skoru korumak isterse, sonu kötü olur. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Tabii ki ofansif bir futbol oynayacağız. Bizim açımızdan zor olacak ama turu atlamak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Bir Rus gazetecinin Güvenlik açısından bir endişeniz var mı şeklindeki sorusu üzerine Igor Shalimov, Böyle şeyleri düşünmüyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Ciddi konuları, ciddi insanlar hallediyor. Biz oyuna

konsantre oluyoruz. açıklamasında bulundu.

Rus temsilcisinin orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu belirterek, Hiç şüphesiz ki çok iyi oyuncuları var. Van Persie, bir yıldız. Biz, kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlara değil, takıma ve takım oyununa odaklanıyoruz. şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Basın toplantısı

-Antrenman

Hakan TARHAN-İSTANBUL-