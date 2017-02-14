Krasnodar-Fenerbahçe maçını Ivan Kruzliak yönetecek

İSTANBUL- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rusya'nın Krasnodar takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ve Tomaš Somolani yapacak. Tomaš Mokoš'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Mário Vlk ve Peter Kralovic olacak.