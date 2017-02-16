Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1 - 0 mağlup oldu.
Krasnodar Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin galibiyet golünü 4. dakikada Viktor Claesson kaydetti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Stat: Krasnodar
Hakem: Ivan Kruzliak, Martin Balko, Tomas Somolani
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Shalimov
KRASNODAR: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin (Dk. 70 Pereyra), Wanderson (Dk. Ricardo Laborde), Claesson, Smolov
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advoocat
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow (Dk. 72 Ozan Tufan), Lens, Emenike (Dk 72 Fernandao)
SARI KART: Dk. 42 Vyacheslav Podberezkin, Dk. 48 Charles Kabore, Dk. 63 Vitali Kaleshin (Krasnodar), Dk. 50 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 59 Roman Neustadter, Dk. 89 Lens (Fenerbahçe)
GOLLER: Dk. 4 Viktor Claesson (Krasnodar)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1 - 0 mağlup oldu.