Krasnodar'da Fenerbahçe'yi zorlu bir atmosfer bekliyor

Siyamend KAÇMAZ / KRASNODAR(RUSYA),() - UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında Rusya'nın FC Krasnodar takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi zorlu bir atmosfer beklediğini belirten Krasnodar takımının üst yönetiminde yer alan Türk iş adamı Bahattin Demirbilek, "Muhteşem atmosferli bir statta Fenerbahçe'yi misafir edeceğiz" dedi.

Dünyanın konuştuğu en modern statlardan olan Krasnodar Arena'yı inşa eden Türk iş adamı Bahattin Demirbilek, "Soğuktan korkmasınlar stadımızdaki teknoloji sayesinde dışardaki soğuğu hissettirmeyeceğiz, futbol için en elverişli ortamı sunacağız. Futbolcular da seyirciler de böyle bir statta oynamanın konforunu yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

Futbolcuların soyunma odalarındaki ultra lüks konfordan, USB girişli, ısıtmalı ve soğutmalı seyirci koltuklarına, stadın iç kısmını saran dev LED ekranına, dışarda hava sıcaklığı eksi 25 iken içerde artı 10 dereceye kadar çıkarabilen sistemi ile görenleri şaşırtan ve dışarıdan Kolezyum görünümünde olan Krasnodar Arena'da hazırlıklar tamamlandı ve Fenerbahçe maçı için bekleyişe geçildi.

"MUHTEŞEM ATMOSFERLİ BİR STATTA FENERBAHÇE'Yİ MİSAFİR EDECEĞİZ"

Başta Avrupa'da olmak üzere dünyada en çok merak edilen statlar listesinde yer alan Krasnodar Arena'yı inşa eden Türk inşaat şirketi Esta Construction firmasının sahibi ve Krasnodar Futbol Takımı'nın üst yöneticilerinden olan Bahattin Demirbilek, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirbilek, "Fenerbahçe için gerçekten zorlu bir atmosfer olacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıklarımız son iki aydır çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Abu Dabi ve İspanya kampımızdan sonra ben de takım ile birlikte yeni döndüm zaten. Takımımız artık hazır. Böyle muhteşem atmosferli bir statta Fenerbahçe'yi misafir edeceğiz. Onlar için de bu atmosferde futbol oynamak, ekranları başındaki insanlar içinde bu oyunu seyretmek çok büyük zevk olacak. Çok çekişmeli ve rekabeti bir maç olacak. Tabi ki sonucunda hak edenin, mücadelenin, akıtılan terin, oyuncularımızın emeğinin karşılığını, kim daha fazla efor sarf ederse onun galip geleceği bir oyun olmasını temenni ediyorum" dedi.

"MAÇ SAATİNDE DIŞARDA EKSİ 5, İÇERDE ARTI 10 DERECE OLACAK"

Rusya deyince akla ilk gelenin soğuklar olduğunun ancak Fenerbahçeli futbolcuların ve taraftarların bundan hiç çekinmemeleri gerektiğini belirten Bahattin Demirbilek, şunları söyledi:

"Krasnodar'da maç akşamı eksi 5 falan olması bekleniyor, fakat biz içerdeki ısıtma sistemlerimizle dışarıdaki ısıyı içeride bir 10-15 derece değiştirebiliyoruz. Yani statta oynanacak karşılaşmada yaklaşık artı 10 derece bir hava sıcaklığı yakalayacağız diye düşünüyorum.

Zeminin alt yapısında öyle bir düzenleme yapılmıştır ki teknik olarak, tüm sporcu kardeşlerimiz gönül rahatlığı ile çıkıp sağlıklarına hiçbir şekilde zarar gelmeyecek şekilde çok rahat futbol oynamaya hazır onları bekliyor. Çok güzel bir zemin var onları bekleyen.

Stat çok konuşulduğu için fazla detaya girmek istemiyorum ama statta üç unsur öne çıkıyor; dünyanın en modern statlarından biri, teknolojik anlamda dünyanın en teknolojik stadı ve aynı zamanda da anıt eser mantığı üzerine kurulmuş bir o kadarda klasik bir mimarinin birleştiği bir yapıt. Bu muhteşem atmosferde Fenerbahçe'yi çok zevkli bir ortam bekliyor."

KRASNODAR'IN MAÇ EKSİĞİ DEZAVANTAJ MI?

Rusya Premier Ligi'nin ikinci yarısının henüz başlamaması ve yaklaşık 3 aydır Krasnodar'ın hazırlık maçları dışında ciddi bir karşılaşmaya çıkmamasının Fenerbahçe için avantaj, Krasnodar içinse dezavantaj oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise Demirbilek, "Aslında Rusya Premier Ligi bu sorunla yıllardır karşılaşıyor. Bu bazen dezavantaj olabilir bazen avantaj olabilir. Tüm hazırlıklarımızı tamamlamamıza rağmen sahada futbolcuların doksan dakikada göstereceği efor her şeyin sonucunu belli edecektir. Ben yine tekrar söylüyorum hak edenin kazanması benim gönülden isteğimdir ve centilmence bir mücadele olsun. Hem Rusya'daki maçta hem İstanbul'daki maçta. Hak edenin kazandığı ve hak edenin tur geçtiği bir müsabakalar zinciri olmasını istiyorum. Biz burada Fenerbahçe kulübünü çok misafirperver, çok sıcak bir atmosferde karşılayacağız. Eminim onlar bizden daha iyi bir şekilde orada bizi karşılayacaklardır diye düşünüyorum" dedi.

"STADI YAPTIKTAN SONRA DÜNYADAN TEKLİFLER YAĞIYOR"

Uzun yıllardır başta Rusya'da olmak üzere birçok coğrafyada önemli projelere imza attıklarını da belirten Demirbilek, özelikle stadın hizmete girmesi ile birlikte dünyanın çeşitli yerlerinden stadı görmeye gelenler olduğunu ve benzer projeler için kendilerine teklifler geldiğini söyledi. Demirbilek, "Bu stadın açılışını yaptıktan sonra çok yoğun talep almaya başladık. Batı basınında dünyanın çeşitli ülkelerinde stat ile ilgili özel yayınlar, özel programlar, özel röportajlar çıktı. Televizyonlarda bu stadı yayınladılar. Katar'da da biliyorsunuz Dünya Şampiyonası gerçekleşecek, Katarlı dostlarımız, Katar Olimpiyat Komitesi de bizler ile bağlantıya geçti. Şu anda da arkadaşlarımız Katar'da bunun ile ilgili görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bir statta orada yapmak nasip olursa çok mutlu oluruz" dedi.

"KRASNODAR BİR PROJE"

Kulüp Başkanı Sergey Nikolayevich Galitskiy'nin bir futbol sevdalısı olduğunu ve kendisinin de yaklaşık 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Türk iş adamı, 9 yıl önce ilk lisansı çıkan kulübün bugün elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Kendisi futbol aşığı bir insan, Rusya'nın ve dünyanın en başaralı iş adamlarından birisi. Biz de yirmi yıldır hem dostluk yapıyoruz, hem de bunun son 10-12 yılıdır da ticaret yapıyoruz. Böyle futbol aşığı birisi benim gibi ikinci bir futbol aşığı gibi birisi ile yollar bir anda böyle bir projede kesişiyor. Kendisi Krasnodar kulübünü kurmaya karar verdiğinde bundan 11 yıl kadar önce bu hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 9 Yıl önce işte Krasnodar futbol kulübünün ilk lisansı çıktı. O günden bugüne kat edilen yolu görüyorsunuz. Takım üçüncü ligden başlayarak Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden ayrıca son üç yıldır Avrupa Kupaları'nda mücadele eden başarılı bir kulüp haline geldi. Kulüp hakkında aslında konuşulacak çok şey var; bizim bir futbol akademimiz var ve çok ciddi bir alt yapımız var. Futbol akademimizde 8-18 yaş arası yaklaşık 18 bin sporcu bulunuyor. Dünyanın sayılı futbol akademilerinden hocalar, futbol otoriteleri gelip yerinde incelediler sahamızı ve akademimizi. Çok şaşıranlar oldu...Mesela şu anda genç takımızdan, akademimizden yetişen bir genç arkadaşımız 18 kişilik kadromuzda görev yapmakta. Bu bize çok büyük bir onur veriyor. Geldikleri zaman, tesislerimizi göstermekten de onur duyuyoruz. Kulübümüzün çok ciddi hedef ve planları var. Bu hedeflere ulaşmak içinde 10, 20 ve 30 yıllık planlar kurmuştuk. Bunun ilk on yılını önümüzdeki sene tamamlamak üzereyiz. Geldiğimiz nokta ortada. Zannediyorum ki önümüzdeki on yıl içerisinde Krasnodar kulübünden Avrupa'da daha çok bahsedilecek diye düşünüyorum."

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ

Türk-Rus ilişkileri ile ilgili de konuşan Demirbilek, geçtiğimiz yıl kriz yaşayan iki ülke ilişkilerinin yeniden liderler tarafından düzeltildiğinin memnuniyet verici olduğunu ve yaklaşık 25 yıldır Rusya'da iş yapan birisi olduğunu hatırlatarak, "Her iki ülke devlet başkanlarının kişisel dostluğunu biliyorsunuz. Her iki ülkenin stratejik işbirliği hedeflerini biliyorsunuz. Her iki ülke arasındaki iş adamları, dostluk elçileri, basın, halkın kendisi, evlilikler sosyal ilişkiler, Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesi, Türklerin Rusya'da yaşaması halkları birbirinden kopamayacakları bir et ile tırnak gibi olduk diye düşünüyoruz. Ben geleceğimizi çok sıcak bir şekilde Ruslar ile geliştirerek kardeşlik hukukumuzu büyüterek gelişeceğine inanıyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)