Lider Spartak, Krasnodar'a çarptı

Siyamend KAÇMAZ-Moskova- Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dışına iten Krasnodar'ın Türk iş adamının inşa ettiği ultra lüks VIP stadı Krasnodar Arena'da bileği bükülmüyor. Rusya Premier Ligi, ikinci yarısının ilk karşılaşmasında lider Spartak Moskova'yı konuk eden FC Krasnodar, iki defa geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılmasını bildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Spartak Moskova oldu ve henüz 3.dakikada Fernando ile serbest atıştan bulduğu golle 0-1 öne geçti. Krasnodar, kalesinde gördüğü şok gole kısa sürede tepki gösterdi ve oyunu rakip sahaya yıkmaya başladı. Üst üste gerçekleştirdiği ataklardan birisini Türk asıllı Alman vatandaşı Serdar Taşçı kendi kalesine gönderince 15'te skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi rakip kalede gol ararken 54'te kendi kalesinde golü gördü. Luiz Adriano, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yollayarak Spartak Moskova'daki ilk golünü attı. Golden sonra bir kez daha oyuna ağırlığını koyan Krasnodar'ın atağında Kombarov, Granqvist'i yere indirince hakem penaltı noktasını gösterdi ve yeşil-siyahlıların yıldız oyuncusu Smolov 73'te topu ağlara göndererek bir kez daha skora denge getirdi. Ancak golden kısa bir süre sonra talihsiz bir sakatlık geçiren Smolov, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Aynı zamanda Krasnodar Arena stadını yapan Türk iş adamı Bahattin Demirbilek'inde üst yönetiminde yer aldığı FC Krasnodar bu galibiyet ile puanını 29'a yükselterek CSKA Moskova'nın ardından 4'cü sırada yer aldı. Spartak Moskova ise puanını 41'e yükseltip ikinci sıradaki Zenit ile 5 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dışına iten FC Krasnodar kura çekiminde Celta Vigo ile eşleşti ve 9 martta ilk karşılaşma İspanya'da oynanacak. Ancak bugün sakatlanan yıldız oyuncusu Smolov ve sakatlıktan henüz tam olarak kurtulamayan bir diğer yıldız oyuncusu Pavel Mamaev teknik direktör İgor Shalimov'u kara kara düşündürüyor.