Krasnodar, 9. kuruluş yıl dönümünü Fenerbahçe maçında kutlayacak

Siyamend KAÇMAZ/KRASNODAR () FENERBAHÇE'yi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında adeta sahadan silen ve hiç pozisyon vermeyen, sadece 9 yıllık bir geçmişi olan FC Krasnodar, 9. Kuruluş yıl dönümü olan 22 Şubat'ı Fenerbahçe maçında Kadıköy'de kutlamaya hazırlanıyor.

Krasnodar mucizesini yaratan ve son 3 yıldır da Avrupa kupalarında mücadele ettiren Rus iş adamı Sergey Galitskiy, maçları adeta yaşıyor.

Fenerbahçe karşılaşmasını özel locasından Türk iş adamı Bahattin Demirbilek ile birlikte izleyen Galitskiy, her pozisyonu adeta yaşadığını yüz ifadeleri ile de gösterdi.

Rusya'nın sayılı zenginleri arasında yer alan ve başarılı iş hayatının yanı sıra futbol tutkusu ile bilinen Galitskiy, 2008 yılında kurduğu ve o yıl lisansını aldığı ilk günden bu yana aynı bir şirket gibi yönettiği takımı çok kısa bir sürede Rusya Premier Ligine çıkartıp son 3 yıldır da UEFA kupasında başarıyla mücadele ettiriyor.

Galitskiy, Forbes Dergisi'nin hazırladığı 'Rusya'nın en zengin 200 iş adamı' listesinde 2005 yılından bu yana yer alıyor. Forbes sıralamasına göre 2016'da Rusya'nın en zenginleri listesinde 17'ci sırada, dünya sıralamasında ise 219. Sırada yer alan (2014'te Rusya'da 13, dünyada 117.sırada) 49 yaşındaki Galitskiy'nin dergiye göre 5,7 milyar dolar serveti var.

TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Galitskiy 2012 yılında Twitter hesabından Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye gitmeyi planladığını açıklamış, "Yarın yılın canlı son maçı. Benim en sevdiğim derbi Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Türkiye'de taraftarların futboldan daha iyi olduğunu itiraf etmem gerek. 6-7 yılda sadece bir maçı kaçırdım. Eski stadyumda daha ilginçti. Fakat yeni stadyumda hiç kötü değil" paylaşımında bulunmuştu.

Glitskiy'nin Türk futboluna tutkusunun yakın arkadaşı olduğu Türk iş adamı Bahattin Demirbilek sayesinde olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda takımda üst yönetimde de yer alan Demirbilek, Krasnodar Arena'nın yapımını gerçekleştiren Esta Construction firmasının da sahibi.

Maçları genellikle Demirbilek ile birlikte özel locasından takip eden Galistkiy, Krasnodar ile Fenerbahçe karşılaşmasını da yine Demirbilek ile birlikte takip etti.

KRASNODAR, FENERBAHÇE'NİN KARŞISINA ÇIKACAĞI GÜN 9.YILINI DOLDURACAK

FC Krasnodar'ın kısa tarihinin özeti ise şöyle:

Kulübün kurulma inisiyatifini Rus iş adamı Sergey Galitskiy sundu ve 2008 yılının başında Krasnodar, Rusya Futbol Birliği'nin lisans prosedürlerini başarıyla geçti ve 22 Şubat 2008 yılında lisansını aldı. Bu tarih aynı zamanda takımın doğum günü olarak kabul ediliyor. Yani FC Krasnodar, Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında doğum gününü de kutlayacak.

-2011 yılından bu yana Rusya Premier Lig'de mücadele eden FC Krasnodar, 2011/2012 sezonu 9. Sırada,

2012/2013 sezonunda ise Avrupa kupalarında mücadele edebilmek için savaştı ancak başarılı olamadı ama ligi yine ilk on içerisinde tamamladı.

-2013/2014 sezonunda yeşil siyahlı ekip kendisinden daha emin hareket etmeye başladı ve sezonu 5. bitirdi. Ayrıca, takım Rostov ile karşı karşıya geldiği Rusya Kupası'na ilk kez çıkma hakkını elde etti. 0-0 sonuçlanan karşılaşmada penaltılar ile Rostov kupayı kaldırsa da bu FC Krasnodar'ın ilk ciddi başarısı oldu.

-2014/2015 sezonunda ilk kez Avrupa'da mücadele eden Krasnodar, Avrupa Ligi'nde JK Sillamae Kalev, Diosgyori ve Real Sociedad ile karşılaştı, fakat gruplardan çıkmayı başaramadı. Ancak o yıl Rusya Premier Ligi'nde sezonu 3. Bitirerek dikkatleri üzerine çekti.

-2015/2016'da da çıkışını sürdüren Krasnodar UEFA'da Borussia Dortmund gibi önemli bir rakibi geride bıraktı fakat 1/16'dan ileriye gidemedi. Sezonu ise en azla gol atan takım olarak 4.sırada tamamladı.

-2016/2017 Krasnodar sezona çok iyi başladı, lige iki galibiyetle başladı. Takımda üst üste sakatlıklar baş gösterince takımda düşüşte başladı ve Galtiskiy hemen müdahale ederek yeşil-siyahlıların başına İgor Şalimov'u getirdi. İlk başlarda geçici getirilen Şamilov ile UEFA'da Red Bull Salzburg ve Nice takımları ile geçen başarılı maçların ardından uzun vadeli kontrat imzalandı. Takım tekrar yükselişe geçerken, FC Krasnodar uzun süredir konuşulan Avrupa'nın en iyi VIP stadına kavuştu. İlk karşılaşmasını da 20 Ekim 2016'da UEFA mücadelesinde Schalke 04 ile oynadı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 32.tur mücadelesi veren FC Krasnodar, Rusya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve ikinci yarısı mart ayında başlayacak olan Rusya Premier Ligi'nde ise aynı puanlı Terek'in ardında averajla 5.sırada yer alıyor.