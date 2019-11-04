Kozanspor FK - Payasspor: 0-0
Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), () STAT: Kozan İsmet Atlı HAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Agah Kaan Kuloğlu (xxx), Götuğ Hazar Erel (xxx) KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx)- Fatih (xx), Emre Can (xx), Furkan (xx) (Dk. 64 Selçuk (x), Oğuzhan (xx) Kadir (xx),...
Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), ()
STAT: Kozan İsmet Atlı
HAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Agah Kaan Kuloğlu (xxx), Götuğ Hazar Erel (xxx)
KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx)- Fatih (xx), Emre Can (xx), Furkan (xx) (Dk. 64 Selçuk (x), Oğuzhan (xx) Kadir (xx), Uğurcan (x) (Dk 46. Yaşar (x), Bekir (xx), Tahir (xx), Rıza (xx) (Dk.79 Onur Güney (x) İlhan (xx)
PAYASSPOR: Cihan (xx)- Cuma Ali (xx), Zafer (xx), Agah Oktay (xx) Fatih Somuncu (xx), Yasin (x) (Dk. 76. Oğuzhan(x), Uğur(x) (Dk. 26 Samet (x), Birtan (xx), Aykut (xx) Fatih Dalgıç (x), (Dk. 85 Furkan (?) Mümin (xx)
SARI KARTLAR: Rıza, Uğurcan (Kozanspor FK), Fatih Calgıç, Cuma Ali, Aykut (Payasspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Payasspor ile golsüz berabere kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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|1. Alanyaspor
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|19
|2. Sivasspor
|10
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|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
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|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5