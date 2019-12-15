Kozanspor FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Ali GÖKDAL / KOZAN (Adana) () STAT: İsmet Atlı Hakemler Levent Gümüşdere (xx), Ali Kılıç (xx), Hicri Yıldırım (xx) Kozanspor FK: Onur Bulut (xx), Emre Can (xx) (Dk. 81 Rıza x), Onur Güney (xx), Furkan (x), Kadir Mert (xx), Oğuzhan (xx),...
Ali GÖKDAL / KOZAN (Adana) ()
STAT: İsmet Atlı
Hakemler Levent Gümüşdere (xx), Ali Kılıç (xx), Hicri Yıldırım (xx)
Kozanspor FK: Onur Bulut (xx), Emre Can (xx) (Dk. 81 Rıza x), Onur Güney (xx), Furkan (x), Kadir Mert (xx), Oğuzhan (xx), Bekircan (xxx), Tahir (xx), Ahmet (xxx), Rıdvan (xx) (Dk. 63 Selçuk x), İlhan (xx) (Dk. 71 Uğurcan x)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan(xx) - Hakan (xx), Özkan (xx), Alper (xx), Berkay (xx), Yunus (xx), Aykut (xxx) (Dk. 79 Mert x), Kayhan (xxx) (Dk. 73 Furkan x), Halil İbrahim (xx) (Dk.86 Emre x), Sefer, (xx) Ömer (xx)
GOLLER: Dk. 13 Bekircan (Kozanspor FK) - Dk.3 - Dk. 44 Aykut (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KARTLAR: Özkan, Kayhan, Ömer (Büyükçekmece Tepecikspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 mağlup oldu. Kozanspor FK'nın tek golünü 13'üncü dakikada Bekircan atarken, Büyükçekmece Tepecikspor 3 ve 44'üncü dakikalarda Aykut'un attığı gollerle galibiyeti elde etti.
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