Kozanspor FK - 1877 Alemdağspor: 0-0
Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), () -
STAT: Kozan İsmet atlı
HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu (x) Kadir Günal (xx) Serkan Öksüz(xx)
Kozanspor FK: Onur Bulut (xxx) - Fatih (xx), Kadir Mert (xx), Tahir (xx), Onur Güney (xx), Oğuzhan Malcı (xx)(Dk.72 Bekrican Özlem x) Bekir Can Kara (xx), Sinan (xx), Uğurcan (xx), İlhan (xx)(Dk.70 Sinan Yazıcı (x) Yaşar (xx) (Dk. 79 Yusuf x)
1877 ALEMDAĞSPOR: Enes Ünal (xx) - Cenkay Akdoğan (xx), Enes Çavuş (xx)(Dk.71 Alp x), Çağlar Özel (xx), Çetin Turan (x)(Dk. 43 Fırat Aras x), Yusuf Demir (x)(Dk. 77 Eser ?), Mert Sarı (xxx), Erhan Göç (xx), Ertuğrul (xx), Oğuzhan Çimen (x), Rıdvan (x)
SARI KARTLAR: Kadir Mert, Tahir, Sinan Turan, Bekircan Sönmez (Kozanspor FK) - Ertuğrul, Oğuzhan, Eser (1877 Alemdağspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği 1877 Alemdağ Spor ile golsüz berabere kaldı.
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|28
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|28
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|34
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|25
|33
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|25
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|30
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|25
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|26
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|25
|26
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|25
|25
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|25
|24
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|22
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|21
|43
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|21
|31
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|23
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|23
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|22
|18
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016