Kozan Spor FK - Esenler Erokspor: 1-4

ADANA, ()



STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Fatih Pazı (xxx) Veysel Karani Özkan (xx)

KOZAN SPOR FK: Onur Bulut (x), Tahir (x), Onur Güney (x), Fatih (x), Kadir (xx), Bekircan (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 89 Oğuzcan x) Selçuk (x) (Dk. 62 Emrecan (x), Furkan (x), Uğurcan (x) Sirac (x)(DK.29 Rıza (x)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xx), Sinan (xxx), Efecan (xx), Abdurrahman (xx) (Dk 74 Emre x), Alper (xxx) (Dk 64 Orhan x), Şahin (xxxx), Berkay (xxx), Erhan (xx), Gökcan (xx), Melih (xx), Halil (xxxx) (Dk.80 Eray x)

GOLLER: Dk.49 Kadir (Kozanspor) - Dk. 14 ve Dk. 27 Halil, Dk. 32 ve Dk. 34 Şahin (Esenler Erokspor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup mücadelesinde Kozan Spor FK evinde oynadığı Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu.



