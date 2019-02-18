Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Korkmaz'dan hakem eleştirisi: Bugün bazı şeylere inanamadım

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.   Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada,...

Korkmaz'dan hakem eleştirisi: Bugün bazı şeylere inanamadım

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.  
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Kendisinin bugüne kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını belirten Bülent Korkmaz, “Zaten eleştiri yaparsak ceza alıyoruz. Mağlup olduğumuz maçta bile gidip hakemleri tebrik ettik. Maalesef bugün bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Robinho'nun Nazım'a yaptığı pozisyon, Emre'nin Fredy'e yaptığı dirsek pozisyonu, Doukara'nın ceza sahası içerisindeki pozisyonu, artı daha önce de Galatasaray maçında VAR sisteminin hakemi Mete Kalkavan'dı. Muslera'nın Maicon'a ceza sahası dışında yaptığı hareket değerlendirilmedi. Tuhafı da Arda'nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen hakemin taç kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi hep beraber sakinlik zamanı. Birbirimize güvenme, inanma ve destek zamanı. Bu takım daha iyi olacak. İleriki haftalarda daha da iyi olacağız. Galibiyetler almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiyoruz. Bu dönemi de hep beraber atlatacağız" diye konuştu.
"KREDİDEN YİYORUZ"
Bir gazetecinin alınan sonuçlardan dolayı üzerinde bir baskı oluşup oluşmadığı şeklindeki soruya Bülent Korkmaz, “Eleştirilecek kişi benim. Oyuncularımın hiçbirini eleştirmeye gerek yok. Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm, bilgim ve birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu da kullanacağız" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bülent Korkmaz'ın açıklaması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328