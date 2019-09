Körfez Festivali rüzgar gibi geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali, nefes kesen yarışlar ve birbirinden renkli görüntülerle geride kaldı. Festivalin son gününde Arkas Körfez Yarışları'nda kazananlara ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz ve yelken tutkusunu kentin arka sıralarına da taşıyacaklarını belirterek, "15 Ekim'den itibaren Kadifekale'den 10 çocukla birlikte yelken kulübümüzü hayata geçiriyoruz" dedi. Körfez Festivali, kentlileri bir kez daha denizle ve yelken sporuyla buluşturdu. İzmirliler ve festival için İzmir'e gelenler rengarenk yelkenlerle süslenen Körfez manzarası eşliğinde unutulmaz bir görsel şölen yaşadı.Festival kapsamında İzmir Körfezi'nde yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışlarının tamamlanmasının ardından başarılı olan ekiplere tarihi Havagazı Fabrikası'nda dün gece düzenlenen programla ödülleri verildi. Yelken yarışlarında overall kupasının sahibi Orchestra ekibi olurken ikinci Arnes, üçüncü ise Arkas-M.A.T. Sailing Team oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yarıştığı tamamı kadın yelkencilerden oluşan Cygnus Sailing ise yarışın özel ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Soyer, çok başarılı bir organizasyonun geride kaldığını belirterek bu festivali önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası boyuta taşımak üzere çalışmalara başlayacaklarını söyledi.Başkan Soyer, atacakları bir diğer adımın ise Kadifekaleli çocuklara yönelik yelken faaliyetlerini 15 Ekim'den itibaren hayata geçirmek olduğunu açıkladı. İlk etapta 10 çocukla birlikte yelken kulübü kuracaklarını ifade eden Soyer, "Bu kulüp optimistle başlayacak. Bernard Arkas'a çok teşekkür ediyorum. Teknelerini ve antrenörlerini bununla görevlendiriyorlar. Diliyorum ki bu çocukların her biri, birer yelken antrenörü olacak ve arka mahallelerindeki çocuklara onlar yelken öğretecek" diye konuştu. Başkan Tunç Soyer, kendisinin de yarışa katılarak destek verdiği tamamı kadın yarışçılardan oluşan takım arkadaşlarına da teşekkür etti.HER ŞEY İZMİR VE YELKEN İÇİNTürkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Körfez Yarışları'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in denizi ve yelkeni seven bir başkana sahip olmasının kent için bir şans olduğunu belirtti. Akdurak, İzmirlilerin sadece bir gün değil 365 gün yelken sporuyla ilgilenmesi yönündeki ümidinin arttığını söyledi. Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise Başkan Tunç Soyer'in aynı doğrultuda düşünmesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Biz Arkas ailesi olarak İzmir'de, Ege'de özellikle İzmir Körfezi'nde yelkeni desteklemek için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.