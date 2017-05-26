Köprülere Fenerbahçe bayrağı asıldı

Türk Hava Yolları (THY) Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağı, İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı.

Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de şampiyon olması sonrası Valilik izniyle Sarı-lacivertli bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sarı-Lacivertli dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Fenerbahçe bayrağının köprüde dalgalanması

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-FSM'deki Fenerbahçe bayrağı

-Genel ve detaylar

HABER-KAMERA: HASAN YILDIRIM-MUSTAFA ÖZDABAK - İSTANBUL /