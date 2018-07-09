Konyasporlu Traore: "Tek düşüncem takımıma katkı sağlamak"

Tolga YANIK/KONYA,()



ATİKER Konyaspor'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak kalan Abdou Razack Traore, "1 yıldır sahalardan uzağım. Şimdi geri dönmeye çalışıyorum. Daha önceki seviyeme ulaşma adına elimden geldiğince yol kat etmek için gayret gösteriyorum" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'da Abdou Razack Traore, sezon öncesi kampını değerlendirdi.

Traore, "Bir futbolcu için sakatlanmak, sahalardan uzak kalmak oldukça zordur. Ama sürekli pozitif kalmaya çalışıyorum. Bu konuda ailemde bana çok yardımcı oldu, olmaya da devam ediyor. Tabii ki de bu süreç benim için çok zordu. Ama bu dönemde ailem, arkadaşlarım ve Tanrı’nın yardımına çok minnettarım. Bana hep destek oldular” diye konuştu.

TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM

Öncelikli hedefinin takıma katkı vermek olduğunu söyleyen Traore, "Yeni bir sezon ve benim öncelikli hedefim takıma en sağlıklı ve faydalı olabileceğim düzeyde geri dönmek. Tekrar futbol oynamak ve futbolun tadını çıkartmak istiyorum. Bir sene futbol oynamadıktan sonra çıkıp ‘bunu bunu istiyorum’ demek gerçekten zordur. Benim için en önemlisi kendimi iyi hissetmek ve yapmak istediğim şeyin keyfini çıkartmak” şeklinde konuştu.

GEÇEN SEZON ÇOK ZORDU

Geçtiğimiz sezonun kendileri açısında zor ve karışık olduğunu da belirten Traore, "Geçen sezon bizim açımızdan zorlu ve karışık geçti. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Her maçı ayrı ayrı düşüneceğiz ve ele alacağız. Yeni hocamızla, yeni oyuncularımızla maç maç düşünüp bu sezon ortaya daha pozitif bir şeyler çıkartmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



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