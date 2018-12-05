Konyasporlu Ömer Ali Şahiner: "Yeniden başarılı günlerimize döneceğiz"

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA, () -

Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Aykut Kocaman'ın gelişiyle birlikte takım, camia ve taraftar olarak yeniden kenetlendiklerini, yeniden eski başarılı günlere doğru yol aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, takım, taraftar ve camia olarak kenetlendiklerini söyledi. Şahiner, "Hem saha içinde hem saha dışında, tribünlerde taraftarlarımızın, saha içinde biz futbolcuların, camianın kenetlendiği, birlik olduğu, beraber olduğu bir ortam gözle görülüyor. Takım kaptanlarından biri olarak söylüyorum. Tribünde taraftarlarımızın bize destek olması saha içinde küçüğünden büyüğüne tüm takım arkadaşlarıma yansıyor. Hem saha içinde hem saha dışında güzel bir birliktelik var. Biz de tekrar eski başarılı olduğumuz dönemlerdeki beraberliği, birliğe doğru yol aldık. İnşallah bundan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hocanın gelişiyle birlikte çok güzel bir ortam oluştu. İnşallah camia olarak bunun üzerine koyarız. Sonrası için çok daha güzel şeylerin olacağının habercisidir bu. Çünkü birlik ve beraber olduğumuz dönemlerde neler yaptığımız hep beraber gördük. İnşallah bu birlik, beraberlik artarak devam eder" dedi.

"TRABZON ZOR DEPLASMAN"

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçının zor geçeceğini de belirten Şahiner, "Trabzon zor bir deplasman. Onlar da son haftalarda formdalar. Ama biz saha içinde hem antrenmanlarda hem de analizlerde Trabzonspor'un iyi yönlerini eksik yönlerini hepsine çalışıyoruz. Onun üstüne giderek inşallah hafta sonu iyi bir oyunla iyi bir sonuçla Trabzon'dan döneriz diye düşünüyorum. Zor bir deplasman olacak. Çıkışta olan bir takımız. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz" diye konuştu.

"UZUN SÜRE KAPTANLIK YAPMAK İSTİYORUM"

Son haftalarda takım kaptanı olarak sahaya çıktığı hatırlatılan Ömer Ali Şahiner, uzun süre Konyaspor'un kaptanlığını yapmak istediğini söyledi. Şahiner, "İlk başlarda sahaya kaptan olarak çıkmak kendi içimde baskı yaratıyordu. Üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Konyaspor kaptanı olabilmek saha içinde en önde takımı temsil edebilmek biraz o anlamda baskı getiriyor fakat son derece gurur verici bir olay. İnşallah uzun süre bu takıma kaptanlık yaparım" şeklinde konuştu.

"UZUN SÜRE BU TAKIMA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Sezon sonu sözleşmesinin sona erdiği hatırlatılan Şahiner, "Geçen günlerde kulüple bir görüşmemiz oldu. Bu hafta içi yine bir görüşmemiz olacak. Ne olacak şimdiden kestiremiyorum. Benim için belirliyi olan Aykut hocadır, onunla da konuştuk. Ben uzun yıllar bu takımda kalıp kaptanlık yapmak istiyorum. Umarım buda olur. Tekliflerin olması doğal. İçimden gelen bu takımda uzun süre kalmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ömer Ali Şahiner açıklama

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)