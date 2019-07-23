Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Konyaspor'un transfer suskunluğu sürüyor

KONYASPOR, Riad Bajic ve Alper Uludağ transferlerinin ardından suskunluğunu koruyor. Adis Jahovic, Moryke Fofana ve Abdou Razack Traore gibi önemli isimlerle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar iç transfere yönelerek Abdülkerim Bardakcı ve...

Konyaspor'un transfer suskunluğu sürüyor
KONYASPOR, Riad Bajic ve Alper Uludağ transferlerinin ardından suskunluğunu koruyor. Adis Jahovic, Moryke Fofana ve Abdou Razack Traore gibi önemli isimlerle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar iç transfere yönelerek Abdülkerim Bardakcı ve Erdon Daci'nin sözleşmesini uzattı.
2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için bugün Hollanda'ya gidiyor. Yeşil-beyazlıların Hollanda kampında oynayacağı 3 hazırlık maçı da belli oldu. Konyaspor, 25 Temmuz'da Asteras Tripolis, 28 Temmuz'da Twente ve 3 Ağustos'ta Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar 3 Ağustos'ta tamamlanacak kampın ardından yurda dönerek hazırlıklarını sürdürecek.
TRANSFERDE SUSKUNLUK SÜRÜYOR
Öte yandan, Süper Lig'in birçok takımı transferde hareketli günler geçirirken, yeşil-beyazlılar suskunluğunu koruyor. Daha önce 4-5 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirten teknik direktör Aykut Kocaman ve transferde nokta atışların yapılacağını belirten basın sözcüsü Güven Öten'in açıklamalarına karşın, geçen sürede transfer konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. Konyaspor şu ana kadar, daha önce takımın formasını giyen Riad Bajic'i Udinese'den kiralık olarak kadroya katarken, Gençlerbirliği'nden de Alper Uludağ'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İç transfere yönelen yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı'nın 2020 bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Konyaspor, son olarak genç futbolcu Erdon Daci'nin sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.
3 YABANCI TAKIMDAN AYRILDI
Konyaspor'da 2019-2020 sezonu kadrosunda düşünülmeyen Adis Jahovic ve Moryke Fofana, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Uzun süreli sakatlık yaşayan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın beklentilerini karşılayamayan Abdou Razack Traore ile de yollar ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.