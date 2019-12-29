Konyaspor'un 3 puan hasreti 11 maça çıktı

Tolga YANIK/KONYA, ()-



TTİFAK Holding Konyaspor, galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Yeşil beyazlılar Süper Lig'deki son galibiyetini 7'nci haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanan maçlarla sona erdi. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak devreyi tamamladı. Yeşil beyazlı ekip, 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 15'inci sırada yer aldı.

Öte yandan yeşil beyazlı ekip, Süper Lig'deki son galibiyetini ise 7'nci haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 4-1'lik skorla elde etti. Konyaspor, son oynadığı 10 kaçta 7 kez kaybederken, 3 maçtanda sahadan beraberlikle ayrıldı. Gol yollarında da Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlı ekip, attığı 15 golle bu alanda MKE Ankaragücü ve Antalyaspor ile birlikte en az gol atan takımlar arasında yer aldı.