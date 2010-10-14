Konyaspor Tazemeta'yı kadro dışı bıraktı

Konyaspor'da, Thierry Tazemeta'nın, gerçekçi olmayan bir milli takım davetiye yazısı göndermesi ve kendisine yapılacak ödemenin 2 gün gecikmesi üzerine Konyaspor Kulübü'ne ihtar yazısı gönderdiği için kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Konyaspor'un resmi internet sitesinden şirinevler escort konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Ziya Doğan'ın da görüşünü alarak disiplinsiz davranışlarda bulunup, takım içerisindeki huzuru bozan Kamerunlu oyuncu Thierry Tazemeta'nın kadro dışı bırakılarak alt yapıda kendisine tahsis edilen antrenörle antrenmanlara çıkmasına karar verdi" denildi.

Açıklamada Kamerunlu oyuncu Thierry Tazemeta'nın kadro dışı bırakılması ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi;

"Thierry Tazemeta, Kamerun vatandaşı olmasına rağmen kendisine Ekvator Gine adına gerçekçi olmayan bir milli takım davetiye yazısı gönderilmiş olup, kulübümüz bu ataköy escort davetiyenin TFF kanalı aracılığıyla ve FİFA talimatlarında belirtildiği süre içerisinde yapılmadığını tespit etmiştir. Konu oyuncuya iletilmesine ve davetiyenin gerçekçi olmadığı ifade edilmesine rağmen, Thierry Tazemeta, huzursuzluk çıkartarak ve bahane göstererek ısrarla Ekvator Gine milli takımına gitmek istemiş ve belirtilen zamanlarda yapılan antrenmanlara katılmamış, sonrasında 1 gün gecikmeli olarak antrenmana çıkmak istemiştir. Oyuncu Thierry Tazemeta, kendisine yapılacak ödemenin kartal escort birkaç gün gecikeceği konusunda bilgi verilmesine rağmen, kulübümüzden hiçbir yetkili ile görüşmeden avukatı aracılığıyla kulübümüze ihbarname göndermiştir. Oyuncuya ödemesi 2 gün sonra yapılmış, kulübümüze karşı aldığı bu olumsuz tavır, takım ruhunu ve bütünlüğünü zedelediği için affedilemez olarak değerlendirilmiştir. Thierry Tazemeta, disiplinsiz davranışları ve takım içerisindeki huzuru bozması nedeniyle Yönetim Kurulumuz ve teknik direktörümüz Ziya Doğan'ın görüşleri doğrultusunda kadro dışı bırakılarak alt yapımızda kendisine tahsis edilen antrenörle antrenmanlara çıkmasına karar verilmiştir."