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Konyaspor, şut ve gol çalıştı
İttifak Holding Konyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor,...
SPOR 19.10.2019, 14:26
İttifak Holding Konyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla oynanan oyun, çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Şut ve gol çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçları ile sona erdi.
TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK
Öte yandan, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç günü taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetimimizin pazartesi akşamı aldığı karar gereği Yeni Malatyaspor maçında ay yıldızlı bayrağımız dağıtılacaktır. Sezon sonu hedeflerimize ulaşmak ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte asker selamıyla okumak için tüm Konyalıları bu önemli karşılaşmaya davet ediyoruz" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla oynanan oyun, çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Şut ve gol çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçları ile sona erdi.
TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK
Öte yandan, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç günü taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetimimizin pazartesi akşamı aldığı karar gereği Yeni Malatyaspor maçında ay yıldızlı bayrağımız dağıtılacaktır. Sezon sonu hedeflerimize ulaşmak ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte asker selamıyla okumak için tüm Konyalıları bu önemli karşılaşmaya davet ediyoruz" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
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