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Konyaspor şut ve gol çalıştı
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını...
SPOR 27.09.2019, 20:41
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.
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