Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı

KONYA,()-

İttifak Holding Konyaspor, Slovak oyuncu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Yeşil beyazlı takım, ara transfer döneminde Rusya’nın Zenit Kulübü'nde forma giyen ve hem saol hem de sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Mak, yeşil- beyazlı takımda 29 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden detaylar

