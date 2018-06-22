Konyaspor, Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaştı

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor'un kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüp başkanı Hilmi Kulluk ve ikinci başkan Selçuk Aksoy katıldı. İmza töreninde konuşan Rıza Çalımbay, Konyaspor'u daha önceden tanıdığını, bunun kendisi için bir avantaj olduğunu söyledi. Çalımbay, "Konyaspor'da daha önce futbolcu olarak bulundum. Geçen sene istemedikleri bir yerde ligi bitirdiler. Konyaspor, önceki senelerde başarılı sonuçlar ve kupalar almış bir kulüp. Bazı noktalara transferler yapacağız ve eksiklikleri gidereceğiz. Bu konuda yönetim kurulu da bana çok yardımcı oluyor. Konyaspor'u ilk 5'e oynayan bir takım haline getirmek istiyoruz. Bunun içinde ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız" dedi.

Samuel Eto'o ile ilgili düşüncülerini de aktaran Çalımbay, '''Eto'o ile Antalyaspor'da beraberdik. Gittiğimde Antalyaspor puan olarak kötü bir durumdaydı. Takım kaptanı olarak onu karşıma alıp konuştum. Zaten tecrübeli bir futbolcu. Bana Antalyaspor'da çok yardımcı olmuştu. Eto'o ile ilgili en ufak bir problemim yok" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çalımbay, 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına sözleşmeyi imzaladı. Öte yandan imza töreni öncesi kulübün 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi.

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