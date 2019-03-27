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Konyaspor, özel maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

Tolga YANIK/KONYA, ()- ATİKER Konyaspor, özel maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Adanaspor ile karşılaştı....

Konyaspor, özel maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

Tolga YANIK/KONYA, ()-

ATİKER Konyaspor, özel maçta Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Adanaspor ile karşılaştı. Kayacık Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Ertuğrul, Ali Turan, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Adis Jahovic, Uğur Demirok, Amir Hadziahmetovic, Leonard Zuta, Yevhen Opanasenko, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay 11'i ile başlayan Konyaspor, 5'inci dakikada 1-0 geriye düştü. Yeşil beyazlılar 10'uncu dakikada AdisJahovic’in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 26'ncı dakikada Erdon Daci ile bir gol daha bulan yeşil beyazlılar 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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