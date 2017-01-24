Konyaspor lider Beşiktaş'ı yenmek istiyor

Hasan DÖNMEZ / KONYA,() - ATİKER Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, bu hafta ligde oynayacakları Beşiktaş maçının kolay olmadığını söyledi, "Bu zorlu maçta teknik kadromuza ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

Basın Sözcüsü Gökmen, Atiker Konyaspor, 30 Ocak pazartesi günü İstanbul'da Vodafon Arena'da oynayacakları lig lideri Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdükerini belirtirken şunları söyledi:

"'Hedefimiz belli. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman, net bir ifadeyle, ön elemede olsa bile yine UEFA Ligi'ni kovalayacağımızı beyan etti. Yönetim kurulumuzda bu hedef için çalışmalarına devam ediyor. Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Ligi'n çok koşan, oyun disiplininden kopmayan ender takımlardan biri. Her şey bir tarafa taraftarımızın ve Konyalıların başını dik tutacak bir mücadele sergileyeceğimize eminiz. Bizim için iç saha ve dış saha diye bir ayrım yok. Rakip ayrımı yapmadan bütün maçlara aynı ciddiyetle hazırlanıyor, kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş ile oynayacağımız lig maçında da düşüncemiz bu yönde olacak."

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