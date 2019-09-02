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Konyaspor, Levan Shengelia'yı kadrosuna kattı
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, Gürcü oyuncu Levan Shengelia ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun öğle saatlerinde Konya'da olacağı, sağlık kontrolünün ardından 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Süper Lig'in...
SPOR 02.09.2019, 10:25
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, Gürcü oyuncu Levan Shengelia ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun öğle saatlerinde Konya'da olacağı, sağlık kontrolünün ardından 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in birinci transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor'da transfer çalışmalarını hız kazandırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’de forma giyen Levan Shengelia ile her konuda anlaştı. Kanatlarda ve forvet bölgesinde görev yapabilen Gürcü oyuncunun öğle saatlerinde Konya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten ise transferle ilgili şunları söyledi:
"Transferin bitimine saatler kala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Levan Shengelia ile her konuda anlaştık. Futbolcu öğle saatlerinde Konya'ya gelecek. Sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız."
ROBERT MAK TRANSFERİ OLMADI
Güven Öten, her konuda anlaştıkları Slovak futbolcu Robert Mak transferi ile ilgili ise, "Biz oyuncu ile her konuda anlaştık. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyorduk. Ancak kulübü Zenit transfere izin vermedi. Bu nedenle Robert Mak transferi olmadı"diye konuştu. Öten, transfer döneminin bitimine kadar bir genç oyuncuyu daha kadrolarına katabileceklerini de sözlerine ekledi.
Süper Lig'in birinci transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor'da transfer çalışmalarını hız kazandırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’de forma giyen Levan Shengelia ile her konuda anlaştı. Kanatlarda ve forvet bölgesinde görev yapabilen Gürcü oyuncunun öğle saatlerinde Konya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten ise transferle ilgili şunları söyledi:
"Transferin bitimine saatler kala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Levan Shengelia ile her konuda anlaştık. Futbolcu öğle saatlerinde Konya'ya gelecek. Sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız."
ROBERT MAK TRANSFERİ OLMADI
Güven Öten, her konuda anlaştıkları Slovak futbolcu Robert Mak transferi ile ilgili ise, "Biz oyuncu ile her konuda anlaştık. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyorduk. Ancak kulübü Zenit transfere izin vermedi. Bu nedenle Robert Mak transferi olmadı"diye konuştu. Öten, transfer döneminin bitimine kadar bir genç oyuncuyu daha kadrolarına katabileceklerini de sözlerine ekledi.
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