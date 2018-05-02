Konyaspor, Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla ısınma ve 6’ya 3 ile başladı. Topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktik çift kale maç ile tamamladı.

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