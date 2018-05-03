Konyaspor, Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta mücadalesinde deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik çalışma ve 5’e 2 ile başladı. Şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar