Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Konyaspor, ilk hazırlık maçında güldü

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Romanya Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi. Sezon öncesi birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya...

Konyaspor, ilk hazırlık maçında güldü

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Romanya Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi.
Sezon öncesi birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya ligi ekiplerinden CSM Politehnica Iaşi ile yaptı. Yeşil beyazlılar karşılaşmaya Mücahit Atalay, Savaş Polat, Selim Ay, Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Volkan Fındıklı, Jonsson, Musa Araz, Vedat Bora, Moryke Fofana ve Mücahit Can Akçay onbiriyle başladı. Her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 
İkinci yarıda beş değişiklik yapan Konyaspor, aradığı golü 75'inci dakikada Mustapha Yatabare ile buldu. 85'inci dakikada Moryke Fofana ile bir gol daha bulan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı kulüp başkanı Hilmi Kulluk, ikinci başkan Selçuk Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325