Konyaspor'dan klipli forma tanıtımı

Tolga YANIK/KONYA, ()



ATİKER Konyaspor, yeni sezon forma tanıtımını, tüm dünyada ve Türkiye'de geniş kitlelere adını duyuran İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel’den esinlenerek hazırladığı video ile yaptı.

Kulüp çalışanlarının rol aldığı tanıtım videosunda La Casa De Papel dizisinde olduğu gibi şehir isimleri kullanıldı. Yeşil beyazlılar video duyurusu için hazırladığı afişte, isim olarak Konya’nın ve insanlık tarihinin önemli mekanlarını tercih etti. Tanıtım videosunda Atiker Konyaspor'un internet sitesinde yeni sezon formalarının kulüp müzesinde tanıtım gününü beklediğine dair haberi okuyan taraftarların, herkesten önce formaları görebilmek için yaptıkları plan anlatılıyor.

Videoda yer alan Konyaspor kulübünün bu sezon giyeceği 4 formanın arkasında, ilk başkan Süreyya Ege, 2010 yılındaki bir kazada belden aşağısı sakatlanan futbolcu Poljac, geçtiğimiz aylarda vefat eden ve Konyaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan futbolcu Muhammet Yürükuslu ve 11 yaşında hayata gözlerini yuman fanatik Konyasporlu Alperen Öztaş’ın isimlerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tanıtım videosu

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