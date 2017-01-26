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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması İstanbul- Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz pazartesi gecesi KONTV'de katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmalar esas alınarak bugun basında yer alan haberler üzerine Konyaspor'dan açıklama geldi. Atiker...

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

İstanbul-

Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz pazartesi gecesi KONTV'de katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmalar esas alınarak bugun basında yer alan haberler üzerine Konyaspor'dan açıklama geldi.

Atiker Konyaspor resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüzün açıklamaları bambaşka bir konuyla bir araya getirilerek sunulmaktadır.

Hocamızın canlı yayında "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor'un adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtına ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar" şeklinde yaptığı açıklamalar kamuoyunun takdirindedir. Teknik Direktörümüzün görüşleri bu minvalde kararlı bir şekilde devam etmektedir. Lakin iliştirilmeye çalışıldığı bir başka kampanya ile bağlantısı bulunmamaktadır. Nitekim bu açıklama, haberlerde yer alan diğer konudan çok daha önce yapılmıştır."

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