Konyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı

İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7’ye 4 ve 10’a 10 topla oyun ile devam antrenman çift kale maç ile sona erdi.Antrenmana Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyundan çıkan ve yapılan kontrolleri sonrasında dinlendirilmesine karar verilen ve takımdan ayrı çalışan Marko Jevtovic katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar