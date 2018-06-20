Konyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi

Tolga YANIK/KONYA, ()



Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.