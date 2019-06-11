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Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYASPOR'da, yarın  Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacak.  Daha önce kulüp başkanı Hilmi Kulluk nezaretinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında tüzük değişikliği için 'Olağanüstü Seçimli...

Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı

Tolga YANIK/KONYA, ()-
KONYASPOR'da, yarın  Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacak. 
Daha önce kulüp başkanı Hilmi Kulluk nezaretinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında tüzük değişikliği için 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı alan Konyaspor'da yarın genel kurul heyecanı yaşanacak. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurul, 3'te 2 çoğunluğun hazır bulunması halinde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 20 Haziran günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. 
Öte yandan 3 yıldır isim sponsoru olan Atiker ile anlaşmanın sona ermesi nedeniyle yeşil-beyazlı ekibin  bu sezon sadece Konyaspor adıyla ligde mücadele etmesi planlanıyor. 
YEŞİL- BEYAZLILAR 5 TEMMUZ'DA TOPLANACAK 
Yeşil-beyazlı ekip,  5 Temmuz 2019 günü sağlık kontrolleri için Konya’da toplanacak. 9 Temmuz Salı gününe kadar Konya’da Kayacık Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Konyaspor, aynı gün 1. Etap Hazırlık Kampı için Bolu’ya hareket edecek. 20 Temmuz’a kadar hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek ve iki günlük iznin ardından 2. Etap çalışmaları için 23 Temmuz Salı günü Hollanda’ya hareket edecek. Yurtdışı kampını 3 Ağustos’ta oynayacağı son hazırlık maçının ardından tamamlayacak. Konyaspor, iki günlük izin sonrasında 6 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıklarına Konya'da kaldığı yerden devam edecek. Yeşil-beyazlı ekibin 16 Ağustos’ta başlayacak 2019-2020 sezonu için Bolu ve Hollanda kampında 5 hazırlık maçı oynaması planlandı. 
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