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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından İstikbal Mobilya Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı hafta maçında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek olan Konyaspor,...

SPOR 24.09.2019, 23:07
İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından İstikbal Mobilya Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı hafta maçında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek olan Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'e 4 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak çalıştı.

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