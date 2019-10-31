Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak kupanın dışında kalan Konyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Eyüpspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı top kapma ve pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman topla oyun ile sona erdi.

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