Konyaspor'da galibiyet özlemi 11 maça çıktı

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Yeşil beyazlılar son olarak 3 puanını ligin 19'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u yenerek elde etmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor, haftayı 37 puanla tamamladı. Son 10 maçında 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik çıkaran yeşil beyazlılar, böylelikle galibiyet hasretini ise 11 maça çıkardı. Yeşil beyazlılar ligdeki son galibiyetini ligin 19'uncu haftasında sahasında oynadığı Antalyaspor karşısında 2-0'la aldı. Konyaspor, Antalyaspor maçının ardından Bursaspor ile 0-0, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 1-1, Demir Grup Sivasspor ile 1-1, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0, Beşiktaş'a 3-2, Çaykur Rizespor'a 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Konyaspor, galibiyet hasretini önümüzdeki hafta sahasında ağırlayacağı ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı yenerek dindirmek istiyor.

TARAFTAR OYNANAN OYUNA TEPKİLİ

MKE Ankaragücü maçı sonrası ise taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda takımın oynadığı oyundan memnun olmadıklarını belirttiler. Taraftar grupları tarafından, "Kötü futbol, amatör küme maçı daha zevklidir. Takımda ruh kalmamış daha ne yapalım? Kümede kalma adına önemli bir puan aldık. Çok yazık oluyor Konya halkına ve taraftara. Biz Konyaspor neden galibiyet için oynamıyoruz, çok merak ediyorum ama şu bir gerçek, bizim futbolcularda ve teknik ekipte heyacan kalmamış" yorumları yapıldı.

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