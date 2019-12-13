Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, ()- İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Süper Lig'in 15'inci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk ve 5'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Bir süredir sakatlığı bulunan Marko Jevtovic de antrenmanda yer aldı.