Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci hafta maçında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sezonu kapatan ve geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin ardından Konya’ya dönen Petar Filipovic ise fizyoterapist nezaretinde tedavisine başladı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4 grupta oynanan ayak tenisi ile sona erdi. Antrenmanı izleyen Mustapha Yatabare’nin 2 yaşındaki oğlu Nassiy ise futbolcuların ilgi odağı oldu.

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