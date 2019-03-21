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Konyaspor Basketbol Takımı Jackie Carmichael ile sözleşme imzaladı

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYASPOR Basketbol Takımı pivot Jackie Ray Carmichael Jr ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzalayan 29 yaşındaki...

Konyaspor Basketbol Takımı Jackie Carmichael ile sözleşme imzaladı

Tolga YANIK/KONYA, ()-
KONYASPOR Basketbol Takımı pivot Jackie Ray Carmichael Jr ile sözleşme imzaladı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzalayan 29 yaşındaki başarılı basketbolcu, Konyaspor'a imza attığı için mutlu olduğunu söyledi. 
Jackie Ray Carmichael, “Burada böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Konya’ya karşı da oynadım ben üç dört sene önce, inanılmaz bir atmosfer, çok iyi bir ambiyans vardı. Umuyorum ki bu büyük hedefi hep birlikte başaracağız. Birçok Avrupa Kulübünü de gördüm oralarda da oynadım. Oralardan da tecrübem var ama çok profesyonel bir yaklaşım oldu. Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes çok yardımsever. Bundan dolayı ayrıca çok mutluyum” dedi. 
Jackie Carmichael, daha önce Maccabi Ashdod, Bilbao Basket ve ülkemizde Banvit ve Uşak formaları giydi.

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