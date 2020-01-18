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Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, tünelin ucundaki ışığı gördük

SPOR 18.01.2020, 12:53
Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, tünelin ucundaki ışığı gördük
İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, gelecek açısından da oynanan oyunun umut verdiğini söyledi.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 2’nci yarının açılış karşılaşmasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 10 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren yeşil-beyazlı ekipte, galibiyetin sevinci yaşanıyor.
Sahada oynanan oyunun kendilerini mutlu ettiğini belirten İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, "Üst üste aldığımız başarısız sonuçlar takımı ve bizleri strese sokmuştu. 10 maçlık galip gelememezlik serimiz vardı. Ancak devre arası kampını çok iyi değerlendirdik. Bu takımın daha iyi olacağına inandık. Bir iki takviye ile zaten iyi olan kadromuzu daha da güçlendirmeyi düşündük. İkinci yarıya daha hırslı, daha iyi başlayacağımıza biliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Ankaragücü zor bir deplasmandı. Puan durumuna baktığımızda iki takım içinde 6 puanlık bir maçtı. Karşılıklı atakların olduğu, izleyenlere de keyif veren bir maçtı. Oyun olarak baktığımızda gelecek adına bizleri mutlu veren bir maçtı. 3 puan aldığımız içinde çok mutluyuz. Puanın yanı sıra ise oyuncuların sahadaki isteği, inanmışlığı, hırsları bizleri sevindirdi. Biz zaten kötü bir takım değiliz. Ancak ligin ilk yarısında futbol şanssızlığı yaşadık. Ligin ilk 7 haftasında gösterdiğimiz performansı sonraki haftalarda göstermiş olsaydık şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Biz takımımıza, oynanan oyuna çok güveniyoruz. Oyuncularında bunun üzerine koyarak gideceğine eminiz. Kötü günler geride kaldı. Tünelin ucundaki ışığı gördük" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY MAÇI DAHA İYİ OLACAK
MKE Ankaragücü maçında oynanan oyunun Galatasaray karşısında da devam edeceğini belirten Öten, "Ligde kolay maç yok. Ankaragücü maçında oynanan oyunun üzerine Galatasaray karşısında da koyacağımızı düşünüyorum. Üzerimizdeki o stresi attık. Böyle istekli, hırslı ve inanarak oynarsak Galatasaray karşısında da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu takım bu ışığı verdi. Teknik ekipte oynanan oyundan memnun bizde memnunuz. Taraftarımızda desteği ile Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
THURAM KALİTESİNİ GÖSTERDİ
MKE Ankaragücü karşısında ilk kez sahaya çıkan yeni transfer Thuram'ın performansını da değerlendiren Güven Öten, "Thuram'ın Türkiye ligindeki ilk maçıydı. Tabi ki adaptasyon süreci olacaktı. Ancak oynadığı oyun ve mücadelesi bizlere gelecek adına umut verdi. Thuram kuvvetli bir oyuncu. Takım olarak böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Konyaspor'a önümüzdeki günlerde çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gelecekte çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Umarım Bajic ile birlikte güzel bir ikili olurlar" dedi. 
Deplasmanda kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür eden Öten, “Taraftarlarımız her zaman bizim yanımızda, onlar yanımızda oldukça güzel maçlar oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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