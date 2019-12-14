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Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı
İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü....
SPOR 14.12.2019, 17:20
İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10’a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10’a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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