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Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan Para Tekvando Şampiyonuna ödül

KONYA,()-  KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Para Tekvando Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mehmet Sami Saraç’ı ödüllendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı...

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan Para Tekvando Şampiyonuna ödül

KONYA,()- 

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Para Tekvando Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mehmet Sami Saraç’ı ödüllendirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesporlu şampiyon para tekvandocu Mehmet Sami Saraç’ı ödüllendirdi. Antalya'da düzenlenen 8’inci Para Tekvando Dünya Şampiyonası’na K42 kategorisi +75 kiloda katılarak Türkiye’yi ve Konya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Sami Saraç, finalde İranlı rakibini 20-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada altın madalya kazanarak Türkiye’nin göğsünü kabartan Mehmet Sami Saraç’ı Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Altay, şampiyon sporcuyu tebrik ederek altın ile ödüllendirdi. Başkan Altay, Saraç’ın antrenörü Kürşad Özdemir’i tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkemizde düzenlenen şampiyona, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olarak görülüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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