Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Emre (xx)- Serkan (xx), Berat (x), Muhammet (x) (Dk.89 Arif), Ahmet (xx), Gökhan (xx) (Dk.84 Volkan), Maksut (x), Ali Kuleli (x) (Dk.67 Burak xx), Oğuz (xx), Ali Dere (xx), Abdulkadir (xxx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xx)- Selçuk (xx), Okan Duran (x), Ali Temur (xx), Erdinç (x) (Dk.67 Serkan xx), Sefa (x), Hüseyin (xx), Anıl (x) (Dk.80 Furkan), İlyas (x)(Dk.60 Sinan xx), Onur (x), Okan Eken (xx)

GOL: Dk.67 Abdulkadir (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Okan Eken, Furkan (Zonguldak Kömürspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, Zonguldak Kömürspor'u, 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Ali Kuleli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Osman topa müdahale etti.

67'nci dakikada Konya Anadolu Selçukspor atağında Ali Dere'nin penaltı noktası üzerine ortasında Abdulkadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

70'inci dakika da Ali Temur'un ceza alanı sağ çaprazından ortasında topla buluşan Hüseyin'in şut az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Konya Anadolu Selçukspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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